متمم يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية لتعزيز الوعي 

المواطن - واس

وقع مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” اليوم، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية، حيث مثل المركز المشرف المكلَّف عبدالرحمن العضيبي، فيما مثل الأكاديمية المشرف العام على التدريب والتطوير عبدالله الشايعي.

مبادرات وبرامج:

وتأتي المذكرة لتفعيل عدد من المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية وإعداد التقارير ذات الصلة، وذلك في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” للإسهام في تعزيز المعرفة والوعي في المجالات المالية والاقتصادية، وجهود الأكاديمية المالية في دعم الإثراء المعرفي وتعزيز الثقافة المالية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع شراكةً معرفيةً؛ لاستشراف ومواكبة أبرز التطورات والموضوعات المتعلقة في الشأن المالي والاقتصادي.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة