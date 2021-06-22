مجلس الوزراء الكويتي: نرفض أعمال ميليشيا الحوثي الإجرامية 

المواطن - واس

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدن بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة (مفخخة).

تضامن مع السعودية:

ونوه في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لها، مجدداً التأكيد على وقوف الكويت إلى جانب المملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

أعمال إجرامية:

وأكد البيان رفضه هذه الأعمال الإجرامية التي تعكس إصرار ميليشيا الحوثي على زيادة التوتر بالمنطقة وإجهاض كل مساعي السلام، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

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