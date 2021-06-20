محافظ هيئة العقار يستقبل وزير الإسكان العماني ويبحثان التعاون المشترك

المواطن - الرياض

استقبل محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك بمقر الهيئة اليوم، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي والوفد المرافق له.

إنجازات هيئة العقار

وتجول معاليه في مرافق الهيئة ابتداءً من مركز خدمة الشركاء، ومركز التحكيم العقاري، والمعهد العقاري السعودي، واطّلع على خطة وآلية العمل في الهيئة، التي تنفّذ وفق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه.

تنظيم القطاع العقاري في المملكة

وأشاد الدكتور الشعيلي بما تقدمه الهيئة العامة للعقار من إجراءات وترتيبات لتنظيم القطاع العقاري في المملكة وخدمة المستفيدين منه، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع الإسكاني والعقاري في كلا البلدين الشقيقين.

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