محتجون يرشقون مكتب نائب برلماني بالحجارة في لبنان

المواطن - متابعة

أفادت النهار اللبنانية بأن محتجّين يرشقون مكتب النائب البرلماني محمد كبارة في التل بـ لبنان بالحجارة ويحطمون لوحة إعلانية لمكتب للصيرفة تحت مكتبه.

الجيش يتدخل:

وحضرت قوة كبيرة من الجيش إلى محيط منزل النائب كبارة في طرابلس ومحاولة من المحتجّين لاقتحام البوابة الخارجية لمنزل النائب فيصل كرامي، وفقًا لما ذكرته النهار اللبنانية.

وكان قد أقدم عدد كبير من المتظاهرين في شوارع مدن لبنانية مختلفة على قطع طرقات رئيسية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وبحسب قناة “سكاي نيوز” أقدم المحتجون على قطع الطرق الدولية التي تربط المناطق والمحافظات، قبل أن يتدخل الجيش مرارًا من أجل فتحها. وشهدت المحال التجارية إقبالًا كثيفًا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها، في حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها، في ظل التراجع المستمر لليرة اللبنانية.

حالة من التوتر:

ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمائة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيًا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

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