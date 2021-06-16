محمد البكيري: النصر يبدأ في ملء خزان الديون الجاف

المواطن - محمد سمعه

علق الناقد الرياضي محمد البكيري على تحرك إدارة نادي النصر لسداد الديون المستحقة على النادي من أجل قيد الصفقات واللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر ثاني أكثر نادٍ مديونية

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” العالمي، ثاني أعلى المطالب بين الأندية في الالتزامات المالية بما يقارب الـ137 مليون ريال، يبدأ في ملء خزان الديون الجاف، بملايين الريالات والدولارات واليوروهات لسداد مستحقات لعدة أطراف، من لاعبين ومدربين وأندية للحصول على الرخصة، اللهم لا حسد”.

وأثنى البكيري على الدعم المستمر للعالمي من قبل محبيه وأعضاء شرفه.

وأكد النصراويون ردًا على تغريدة البكيري أن الأمير خالد بن فهد لا يتأخر أبدًا على دعم العالمي من أجل تقديم الأفضل دائمًا.

135 مليون ريال تُعيق العالمي

ويدين العالمي بـ 135 مليون ريال، حسبما أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة الأسبوع الماضي.

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