محمد الشناوي يحسم موقفه من عروض الاحتراف

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول، محمد الشناوي، حسم موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الشناوي هدفًا للنصر والهلال:

وارتبط اسم الشناوي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد قرار رحيل الأسترالي براد جونز، فيما أكدت تقارير مؤخرًا أن الهلال أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، خاصة أن النجم الأهلاوي يُعد واحدًا من أبرز الحراس في إفريقيا.

ويمتد عقد محمد الشناوي صاحب الـ32 عامًا مع النادي الأهلي حتى موسم 2024/ 2025، وشارك معه في 30 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، واهتزت شباكه 19 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات.

الشناوي مستمر مع الأهلي:

وعلق وكيل أعمال الحارس الأهلاوي، حازم الحديدي على حقيقة وجود عروض سعودية للاعب خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورت”، قائلًا: “ما أعرفه تمامًا هو أن محمد الشناوي مستمر مع النادي الأهلي”.

وتابع وكيل أعمال حارس مرمى المنتخب المصري قائلًا: “الشناوي لا يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي، هدفه هو التتويج بالبطولات مع الفريق، هو متمسك بالاستمرار والبقاء في ناديه”.

وأضاف: “حارس مرمى بحجم الشناوي من الطبيعي أن يتلقى عرض كل شهر بسبب مستواه، تلقى عروض كثيرة في الفترة الأخيرة بالفعل ولكنه يرغب في البقاء، وأكد لمسؤولي الأهلي أنه مستمر مع الفريق حتى تقرر الإدارة شيء آخر”.

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