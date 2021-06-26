محمد الشيخ: صفقة الأهلي الأجنبية الأولى تبشر بتجاوز الأزمة

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ على أن تعاقد الأهلي مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا سيكون مبشرًا بتجاوز أزمة شهادة الكفاءة المالية التي يسعى الراقي للحصول عليها.

وغرد الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “خطوة الراقي بفتح باب التعاقدات الأجنبية تبشر بقدرة إدارة ماجد النفيعي على تجاوز معضلة الكفاءة المالية، رغم صعوبتها وما يدل على وجود عمل كبير تبذله إدارة ماجد النفيعي وهو ما يعطي اطمئنانًا لـ محبي الراقي بموسم يستعيد فيه الفريق قيمته في ساحة المنافسة”.

دانكلير في الأهلي لمدة موسمين:

وكان الراقي أعلن ضم دانكلير لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لـ موسم ثالث اليوم الجمعة.

وسبق لـ دانكلير بيريرا صاحب الـ29 عامًا اللعب في صفوف العديد من الأندية مثل فيتوريا البرازيلي وبوتافوغو البرازيلي وفيتوريا سيتوبال البرتغالي وفريق فيسيل كوبي الياباني، قبل الانضمام لنادي سيريزو أوساكا في العام الحالي لفترة قصيرة.

الخيارات التي كانت متاحة قبل انضمام دانكلير:

وقبل تعاقد الراقي مع دانكلير كانت جماهير النادي طالبت ماجد النفيعي رئيس النادي بالتعاقد مع المصري محمود حمدي “الونش” مدافع نادي الزمالك المصري، كما وضع الراقي أنظاره على ضم الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي والمغربي المهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري السابق.

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