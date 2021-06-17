محمد بن سلمان .. دعم متواصل لتطوير الرياضة العربية

المواطن - مروة نبيل

تحظى الرياضة بدعم كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تنظيم السعودية للعديد من الأحداث الرياضية العربية والعالمية، والسعي لاستضافة المزيد في المرحلة المقبلة.

5 ملايين ريال دعمًا سنويًا للاتحاد العربي

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن دعم الأمير محمد بن سلمان الاتحاد العربي وبرامجه بمبلغ 5 ملايين ريال سنويًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن اليوم عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة 2021/ 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم محمد بن سلمان للرياضة

وجاء دعم محمد بن سلمان للاتحاد العربي لكرة القدم استمرارًا لدعمه للقطاع الرياضي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جذب الأنظار إلى السعودية، وساهم في تحويل الحلم إلى حقيقة، حيث تم تنظيم نزال الدرعية التاريخي، ومهرجان الدرعية للفروسية.

كما استضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وستستمر في تنظيمها السنوات المقبلة أيضًا، وذلك بالإضافة إلى منافسات رالي داكار.

ويطمح الاتحاد العربي لكرة القدم بدعم الأمير محمد بن سلمان في تنظيم مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، ويُعد أحدثها بطولة كأس العرب FIFA في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

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