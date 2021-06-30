محمد بن سلمان: نتطلع للمزيد من القفزات مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة

المواطن - واس

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، يوم أمس الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مساهمة في الناتج المحلي:

وأشار ولي العهد إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حاليًا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.

مزيد من القفزات:

وقال الأمير محمد بن سلمان: “فخورون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونتطلع للمضي قدماً لتحقيق المزيد من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مكانة ريادية؛ عبر تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وكلنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية المملكة 2030”.

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