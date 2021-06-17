محمد بن سلمان يدعم الاتحاد العربي بـ5 ملايين ريال سنويًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم مالي كبير للاتحاد.

محمد بن سلمان يدعم الاتحاد العربي

وأشار عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيدعم الاتحاد العربي لكرة القدم وبرامجه بمبلغ 5 ملايين ريال سنويًا، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن اليوم عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة 2021/ 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اجتماع الاتحاد العربي

وعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وبحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

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