محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله : “عندي فلوس قد اللي في البنك مرتين”

المواطن - متابعة

رد الفنان المصري محمد رمضان على قرار التحفظ على أمواله في أحد البنوك اليوم، قائلًا: “عندي قد اللي في البنك مرتين”.

التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان:

وظهر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير إنستجرام في فيديو قال خلاله: “صباح الخير صحيت من النوم على مكالمة عرفت من خلالها إن الدولة تحفظت على فلوسي”.

وأضاف قائلًا: “فلوسي ولحم كتافي من خير بلدي، عايز أقوله إن الصعيدي والفلاح على قد ما بيسيب في البنوك بيسيب في البيت مستورة، مختتمًا: “صباح الخير يا مصر”.

وسابقًا أثار الفنان المصري محمد رمضان بسبب حالة البذخ المبالغ فيها والتي ظهرت في السيارة التي كان يستقلها، والأموال التي كان يبعثرها في الكليب، حيث ظهر وهو يلقي بعضها في سلة القمامة.

كما ظهر محمد رمضان مرتديًا ما يقرب من 7 أطقم، من بينها بدلة تم وضع ما يقرب من 100 دبوس فيها، بالإضافة لساعة تبلغ قيمتها 250 ألف دولار ومجموعة من الخواتم الألماس.

شارك الخبر







شارك الخبر