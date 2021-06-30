محمد مجرشي أهلاويًّا لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع محمد مجرشي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

محمد مجرشي في الأهلي:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات محمد مجرشي وأهدافه، وأعلن من خلاله عن انضمامه إلى الفريق بعقد يمتد إلى 3 سنوات قادمة.

وجاء انضمام محمد مجرشي صاحب الـ30 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، حيث أعلن نادي الفتح اليوم عن رحيله رسميًّا، بعد نهاية عقده مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة.

الأهلي يستعد في تونس:

وكشف النادي الأهلي عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًّا في تونس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أنهى منافسات موسمه المحبط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، وذلك بعد خسارته ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة.

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