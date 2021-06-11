مختص موارد بشرية: التخصيص قد يزيد الرواتب

المواطن - الرياض

أكد أسامة الشمري مختص الموارد البشرية، أن القرار الصادر بتخصيص القطاعات الحكومية هو وليد حديث ثلاث سنوات سابقة عن الاتجاه نحو الخصخصة، موضحًا، أن التخصيص الهدف منه تنويع مصادر الدخل ورفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطن.

التخصيص يحافظ على دخل الموظف:

وأضاف أسامة الشمري، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، بأن نظام الخصخصة سيساهم في خلق وظائف جديدة في القطاعات التي يشملها قرار الخصخصة.

وتابع: “كما أنه في حالة وجود عقد لمدة سنتين للموظف، سيتم أخذ قرار يحفظ دخل الموظف خلال الفترة التعاقدية، وخلال الفترة التي تلي السنتين سيكون هناك تقييم لأداء الموظف وإعادة معايير يمكن من خلالها حسم تمديد العقد للموظف أو عدم تمديده”.

مزايا العمل بالقطاع الخاص:

وأوضح، أن الرواتب عقب التخصيص ستبقي كما هي وإن تغيرت ستكون للأعلى ولن تقل النسبة المالية الخاصة بها، معقبًا:” أتوقع أن يكون هناك زيادة في الرواتب بسبب الاستقطاب بين الجهات الحكومية”.

وأشار أسامة الشمري إلى وجود بعض البدلات والمكافآت في القطاع الخاص ليست موجودة في القطاع الحكومي، منوهًا بأن أهم مزايا القطاع الخاص، هي التأمين الطبي وبدل المواصلات بمعيار أعلى مما كان يتقاضاه الموظف سابقًا، بالإضافة إلى بدل السكن بما يناسب لائحة كل جهة.

الفرق بين التخصيص والتحول بالقطاعات:

وسابقًا أوضح عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، ماجد القعيط، الفرق بين التخصيص والتحول في القطاعات الحكومية، قائلًا:” التخصيص يعني انتقال الموظف من العمل مع الحكومة إلى العمل مع القطاع الخاص هنا الأمر صار تخصيصًا”.

وأضاف، عضو لجنة الموارد البشرية، قائلًا: “أما التحول فيظل الموظف خلاله تابعًا للجهة الحكومية التي يعمل بها ولكن عقده يتحول من الخدمة المدنية إلى نظام العمل السعودي”، بحسب الإخبارية نت.

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