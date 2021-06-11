مدافع الريال يتسبب بـ صدام بين أنشيلوتي ورئيس النادي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية مساء أمس الخميس، أن المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب الريال تسبب في أول صدام بين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

فاران واحدًا من أهم أعمدة الريال

ويُعد فاران واحدًا من أهم الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق الأول لنادي ريال مدريد، حيث انضم للفريق في صيف 2011 قادمًا من لانس الفرنسي.

أنشيلوتي متمسك بـ المدافع الفرنسي

وقالت صحيفة ” سبورت” الكتالونية إن الصدام الذي حدث بين أنشيلوتي وبيريز جاء بسبب رغبة الأخير التخلص من فاران في الميركاتو الصيفي، بينما يود المدرب الإيطالي الإبقاء على المدافع الفرنسي صاحب الـ27 سنة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قدمت عرض وهو زيادة راتب المدافع الفرنسي ليتراوح ما بين 8 و 10 ملايين يورو، مع عقد حتى 2024.

ومر الريال بفترة عصيبة في موسم 2020/2021، حيث لم ينجح في التتويج بأي بطولة مما جعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرحل عن تدريب الفريق الملكي بعد نهاية الموسم.

شارك الخبر







شارك الخبر