مدافع فرنسي يجذب أنظار الهلال والنصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

تبحث أندية الهلال والنصر والأهلي عن ضم مدافع أجنبي جيد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال والنصر والأهلي الأكثر احتياجًا

وكان المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو ارتبط اسمه بالرحيل عن أزرق العاصمة، بينما يرغب النصر في ضم مدافع بديل للبرازيلي مايكون، بينما يبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه الدفاعية بضم مدافع أجنبي جيد بعد الأخطاء الكارثية التي عانى منها الراقي في موسم 2020/2021.

وذكرت صحيفة Foot Mercato الفرنسية أن هناك اهتمامًا من بعض الأندية السعودية لضم المدافع الفرنسي مامادو ساكو صاحب الـ31 عامًا ولاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

خبرات كبيرة لـ مامادو ساكو

وأكدت الصحيفة الفرنسية على أن الأندية السعودية ستنافس بكل قوة لضم ساكو صاحب الخبرات الكبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة من 2007 حتى 2013، كما لعب مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

يذكر أن الأهلي سبق له الاهتمام بضم المغربي مهدي بن عطية والجزائري جمال بلعمري لتدعيم خط دفاع الراقي في الموسم المقبل.

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