مدافع يوفنتوس على رادار الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي ريال بيتيس الإسباني في ضم الإيطالي دانييلي روجاني مدافع الفريق الكروي الأول بـ يوفنتوس الإيطالي الذي كان معارًا لصفوف فريق كالياري الإيطالي في موسم 2020/2021.

يوفنتوس يرغب في التخلص من روجاني

وقال موقع Tutto Mercato إن نادي ريال بيتيس مهتم بضم روجاني صاحب الـ27 سنة، وذلك بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الكروي الأول بـ اليوفي، نظرًا لوجود بونوتشي والهولندي ماتياس دي ليخت والمدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني.

ويرغب اليوفي في إعارة روجاني إلى ريال بيتيس رغم أن المدافع يريد البقاء في صفوف السيدة العجوز.

وسبق لـ روجاني اللعب في صفوف إمبولي الإيطالي ورين الفرنسي قبل الانتقال لفريق كالياري.

بطولات روجاني مع اليوفي

وحقق روجاني لقب الدوري الإيطالي 5 مرات مع اليوفي ولقب كأس إيطاليا 3 مرات والسوبر الإيطالي مرتين والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017.

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