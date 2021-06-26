مدرب إيطاليا يشيد بقدرات النمسا

المواطن - محمد سمعه

كشف الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم، عن مميزات منتخب النمسا، وذلك قبل لقاء الفريقين في ثمن نهائي يورو 2020 اليوم السبت.

مدرب إيطاليا يشيد بلاعبي النمسا:

وأكد مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على أن منتخب النمسا يملك لاعبين رائعين من الناحية الفنية.

مزايا منتخب النمسا:

وأضاف مانشيني أن المنتخب النمساوي لديه العقلية الألمانية في اللعب، وهي الهجوم المضاد والعدوانية والضغط العالي.

مباريات ثمن النهائي:

وسوف تبدأ مباريات دور ثمن النهائي بلقاء بين منتخبي ويلز والدنمارك اليوم السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس اليوم تلعب إيطاليا مع النمسا في تمام العاشرة مساءً.

أما في يوم الأحد ، فسوف تلعب هولندا مع التشيك في السابعة مساءً، بينما تلعب البرتغال مع بلجيكا في العاشرة مساءً. وتُقام مباراتان يوم الاثنين المقبل، حيث يلعب المنتخب الكرواتي مع إسبانيا في السابعة مساءً، بينما تلعب فرنسا مع سويسرا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة. وتُختتم مباريات دور الـ16 بلقاء بين إنجلترا وألمانيا الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً، بينما تلعب السويد مع أوكرانيا في نفس اليوم وفي تمام الساعة العاشرة مساءً.

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