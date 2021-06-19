مدرب الهلال السابق يهدي صفقة برتغالية للزعيم

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بنفيكا البرتغالي سيقدم هدية لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نجم بنفيكا على رادار الهلال

وبحسب صحيفة Record البرتغالية فإن جيسوس سيوافق على رحيل اللاعب البرتغالي لويس ميجيل فيرنانديز ” بيزي” صانع ألعاب بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة البرتغالية على أن الخلافات بين بيزي وجورجي جيسوس ستدفع اللاعب البرتغالي لمغادرة فريق بنفيكا، مما يجعل الفرصة كبيرة للزعيم لضم اللاعب بيزي تعويضًا لرحيل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو المرتقب.

وسبق للاعب بيزي اللعب في أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا، في عام 2014.

مشاركات بيزي مع منتخب البرتغال

يذكر أن بيزي صاحب الـ31 عامًا شارك مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم للقارات عام 2017 التي أُقيمت في روسيا.

ويرغب الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، في ضم أقوى الصفقات للفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية بالموسم المقبل.

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