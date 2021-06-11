مدرب سنغافورة: سنقدم أفضل ما لدينا أمام المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

أكد الياباني تاتسوما يوشيدا، المدير الفني لـ منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم، على أن فريقه سيقدم الأفضل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي اليوم في تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

رسالة مدرب منتخب سنغافورة لـ الأخضر:

ونقلت القنوات الرياضية السعودية تصريحات يوشيدا الذي قال: “سنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام الأخضر، وسوف نسعى لإنهاء سوء الحظ الذي لازمنا في مباراة أوزبكستان”.

وأضاف مدرب المنتخب السنغافوري: “يجب أن نظهر بشكل مختلف عن مباراتنا الأخيرة”.

وكان الأخضر تفوق على منتخب اليمن السبت الماضي بالفوز بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة، حيث سجل للأخضر سالم الدوسري هدفًا وفهد المولد هدفين.

أما منتخب سنغافورة فخسر من منتخب أوزبكستان بخماسية دون رد يوم الاثنين الماضي بالجولة التاسعة بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الأخضر في الصدارة:

وقبل المباراة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد المنتخب السنغافوري بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط.

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