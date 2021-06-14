مدير المركز الإعلامي بـ الأهلي يعلن رحيله رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي ومدير المركز الإعلامي، فيصل زيد، قبل قليل، عن رحيله بشكل رسمي عن الراقي، موجهًا الشكر للجميع على الفترة الماضية.

زيد يرحل عن الأهلي:

وقال فيصل زيد: “انتهت فترة عملي مديرًا للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي، يشهد الله بأني قد أخلصت في عملي، وأسأل الله أن يرزق أهلينا أفضل مني، فضل من الله تواجدت في أصعب مرحلة بتاريخ النادي (ولم أتهرب منها)”.

وتابع فيصل زيد حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من الغد سأبدأ قصة جديدة سأخدم من خلالها هذا الكيان.. لم تنتهِ القصة.. شكرًا للجميع”.

وكانت إدارة النادي الأهلي السابقة برئاسة عبدالإله مؤمنة قد أعلنت عن تعيين فيصل زيد متحدثًا رسميًّا باسم الراقي في فبراير عام 2020، في إطار رغبتها بتطوير إستراتيجية النادي الإعلامية.

إشادة بمجهود فيصل زيد:

وفي السياق ذاته، تفاعل الرياضيون والجماهير مع تغريدة فيصل زيد، وقال رئيس مجلس إدارة النادي، ماجد النفيعي: “الأهلي بيتنا دايم”، وكتب الصحافي عبدالله أحمد: “شكرًا يا فيصل.. ما قصرت مع جميع الزملاء الإعلاميين.. الله يوفقك”.

وعلق الإعلامي وليد سعيد قائلًا: “أخوي فيصل زيد .. ما قصرت وقدمت عمل كبير في ظل الظروف الصعبة الله يوفقك وبإذن الله القادم أجمل لك”، وقال ماجد حامد الطويرقي: “يعطيك العافية وبيض الله وجهك ما قصرت كفيت ووفيت وموفق أخي فيصل”.

شارك الخبر







شارك الخبر