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مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد
للمساهمة في التنمية الاجتماعية لذوي اضطراب طيف التوحد

مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد

2021/06/09
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد
المواطن - الرياض

في إطار تعزيز دورها المجتمعي، وزيادة إسهاماتها الرامية في دعم فئات المجتمع المختلفة؛ وقعت بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد.

دعم ذوي اضطراب طيف التوحد:

وتستهدف هذه المذكرة توحيد الجهود ووضع المبادرات بما يسهم في التنمية الاجتماعية لذوي اضطراب طيف التوحد.

 

مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد - المواطن

وعلقت حصة عبدالله العيد على توقيع المذكرة بقولها: “ازدادُ فخرًا وسعادة ملؤها اليقين؛ كوني ضمن طاقم جمعية أسر التوحد التي تُنيرها قيادتك الحكيمة ومنهجيتك الرشيدة سمو الأمير/ سعود بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظك الله ورعاك.. نسأل الله المزيد من التقدم والازدهار”.

 

مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد - المواطن مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد - المواطن

 

 

 


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