مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد

المواطن - الرياض

في إطار تعزيز دورها المجتمعي، وزيادة إسهاماتها الرامية في دعم فئات المجتمع المختلفة؛ وقعت بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد.

دعم ذوي اضطراب طيف التوحد:

وتستهدف هذه المذكرة توحيد الجهود ووضع المبادرات بما يسهم في التنمية الاجتماعية لذوي اضطراب طيف التوحد.

وعلقت حصة عبدالله العيد على توقيع المذكرة بقولها: “ازدادُ فخرًا وسعادة ملؤها اليقين؛ كوني ضمن طاقم جمعية أسر التوحد التي تُنيرها قيادتك الحكيمة ومنهجيتك الرشيدة سمو الأمير/ سعود بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظك الله ورعاك.. نسأل الله المزيد من التقدم والازدهار”.

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