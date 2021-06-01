مرتكبو عدة جرائم في قبضة رجال الأمن

المواطن - الرياض

تمكّن رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، من القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب جرائم بمختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك الجرائم بين سلب وسرقة وانتحال صفة الأمن.

في قبضة الأمن:

ونشر الأمن مقطع فيديو لأبرز هذه الجرائم، والتي كان من بينها الكشف عن ملابسات بلاغ كيدي تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة السلب تحت التهديد باستخدام سلاح ناري من قبل 3 أشخاص في جدة، زاعمين سرقة 190 ألف ريال وجوالات بقيمة 15 ألف ريال منهما، ليتضح أن هذه الأموال والجوالات مخبأة في منزلهما.

وألقى القبض على مواطن ارتكب عدة جرائم، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال في الدمام، كما تم القبض على مواطن اعتدى على امرأة في أحد شوارع جدة وسرق ما بحوزتها.

القصيم والرياض:

وتمكنت شرطة القصيم من القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن أثناء استيقافه لهما، ونشر وقائع هروبهما منه على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على مواطنين بالرياض، قاما بوضع تجهيزات مركبة تشبه المركبات الأمنية وحيازة سـلاح ناري ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم إلقاء القبض على مواطنين تورطا بسرقة المتاجر والمقاهي في الرياض، والاستيلاء على ما تحويه من أموال بقيمة 22 ألف ريال.

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