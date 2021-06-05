“مرسول بارك” جاهز لـ مباراة السعودية واليمن

المواطن - محمد سمعه

أصبح ملعب “مرسول بارك” في الرياض جاهزًا لاستضافة مباراة السعودية واليمن التي تنطلق مساء اليوم السبت بالجولة السابعة من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره اليمني في تمام التاسعة من مساء اليوم، حيث يسعى الأخضر إلى الفوز من أجل الانفراد بـ صدارة مجموعته الرابعة في التصفيات.

تاريخ مواجهات السعودية واليمن:

وسبق لـ المنتخب السعودي، مواجهة منتخب اليمن في 19 لقاء من قبل، حيث فاز الأخضر في 17 مباراة، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

ويُعد أكبر فوز حققه المنتخب السعودي، على نظيره اليمني بسباعية دون رد، وكان ذلك في عام 2003. الأخضر في الصدارة: وقبل المباراة، يتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني، أما المنتخب اليمني فمتواجد في المركز الخامس والأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط. وكان المنتخب السعودي فاز في آخر مباراة له في التصفيات على حساب منتخب فلسطين بخماسية دون رد يوم 30 مارس الماضي، بينما فاز منتخب سنغافورة على منتخب اليمن بهدفين مقابل هدف في نوفمبر 2019 ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات. جدير بالذكر أن اللاعبين عبدالإله العمري ومحمد البريك سيغيبان عن مباراة السعودية واليمن اليوم بسبب الإصابة، حيث أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أمس الجمعة بالمؤتمر الصحفي غيابهما للإصابة.

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