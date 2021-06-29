مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن الموسوعة الشاملة

المواطن - الرياض

رأس صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الاجتماع السادس للمجلس في دورته الخامسة عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع رفع سموه باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمناء ومنسوبي المركز أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- مؤسس المركز – يحفظه الله- على الدعم المتواصل والرعاية الكريمة لمشاريع وبرامج المركز وقضية الِإعاقة على وجه الخصوص وجهوده الكريمة في التصدي لها.

الموسوعة الشاملة في الإعاقة

وعلى هامش الاجتماع دشن سموه “الموسوعة الشاملة في الإعاقة” إحدى مشاريع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة العلمية، والتي تعد انعكاسًا لخطط المركز واستراتيجيته التي حرص المركز على تنفيذها مع مجموعة من الخبراء والمؤلفين والمحكمين في مجال الإعاقة مما يجعل منها متميزة ومرجعية علمية متخصصة للعاملين في المجال والمؤسسات الأكاديمية وطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهتمين بتطوير مجالات الإعاقة وفق أعلى المعايير العلمية العالمية.

جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

عقب ذلك استعرض سمو الأمير سلطان جدول أعمال الاجتماع، حيث استعرض المجلس تقرير رئيس هيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبدء استقبال طلبات الترشيح للجائزة، كما اطلع المجلس على تقرير أمين عام المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل معالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض وآخر المستجدات والترتيبات للتحضير للمؤتمر، كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التنفيذية للمركز.

تلا ذلك استعراض المشرف المالي على المركز فهد بن عبدالله العثيم القوائم المالية وتم اعتمادها للعام 2020م، والتقرير المالي النصف سنوي للعام 2021م.

نتائج أداء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

وثمن سمو الأمير سلطان نتائج التقييم المرتفع التي حصل عليها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنواحي السلامة المالية ومعايير الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح، والتي تعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير التي حصل عليها المركز.

كما استعرض المدير العام للمركز الدكتورة علا أبو سكر التقرير العلمي والإداري، وشمل أهم أعمال المركز خلال الفترة السابقة والبرامج والمشاريع البحثية.

وفي ختام الاجتماع شكر الأمير سلطان أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء اللجان العاملة مع المجلس، وكذلك منسوبو المركز على ما بذلوه من جهود، كان لها دور مؤثر في مواصلة الإنجازات – ولله الحمد-. سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.

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