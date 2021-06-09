مركز لقاحات كورونا في جامعة الملك خالد يواصل استقبال المستفيدين

المواطن - الرياض

يواصل مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك خالد، تقديم خدماته لطلاب ‏وطالبات الجامعة والمنسوبين والمنسوبات وذويهم، وأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وذلك بمقر العيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة.

مركز لقاحات كورونا يطبق الإجراءات الاحترازية

‏وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد عباق حرص الجامعة على تقديم اللقاحات لطلابها وطالباتها والمنسوبين والمنسوبات وذويهم وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وأبان أن المركز يقدم خدماته وسط إجراءات احترازية عالية.

فريق طبي متكامل

إلى ذلك أكد مدير العيادات ‏الخارجية بالمدينة الطبية عايض عسيري توافر فريق طبي متكامل يقدم الخدمة في أعلى مستوياتها، ويستقبل المركز المستفيدين من الأحد إلى الخميس بمبنى العيادات الخارجية بجوار مستشفى عسير المركزي.

وأضاف عسيري أن المركز يعمل لتقديم لقاحات كورونا خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً، حيث يتم تخصيص الوقت من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا لمنسوبي الجامعة وذويهم والطلاب والطالبات ويتم الحجز من خلال الرابط

كما يعمل المركز على خدمة المواطنين والمقيمين من خارج الجامعة من الساعة 1 ظهرًا حتى 7 مساءً حيث يمكنهم الحجز من خلال قنوات التسجيل التي هيأتها وزارة الصحة.

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