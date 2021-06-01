مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع – سيارات” في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

شروط وضوابط:

وأوضحت الزكاة والضريبة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط للدخول دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع إخراج البضائع والسيارات من الجمارك ودفع كامل القيمة.

عمولة السعي:

وكذلك دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، وكذلك يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

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