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مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض
يتم دفع ‏‏100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا للدخول

مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض

2021/06/24
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الاثنين ‏الموافق 5 يوليو 2021.‏

شروط: 

واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، التسجيل المسبق ودفع ‏‏100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا بشيك مصدق باسم الهيئة.‏

وأوضحت أنه حال رسو المزاد، يتم دفع عمولة السعي وقدرها ‏2.55%، علاوة على قيمة البيع، مع التأكيد على إخراج البضاعة ‏خلال 5 أيام.‏

رسوم أرضيات: 

وشددت على أنه في حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح ‏بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى ‏حال عدم تسلمها.‏


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