المواطن - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021.
شروط:
واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، التسجيل المسبق ودفع 100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا بشيك مصدق باسم الهيئة.
وأوضحت أنه حال رسو المزاد، يتم دفع عمولة السعي وقدرها 2.55%، علاوة على قيمة البيع، مع التأكيد على إخراج البضاعة خلال 5 أيام.
رسوم أرضيات:
وشددت على أنه في حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى حال عدم تسلمها.
شارك الخبر