مسؤول أمريكي: استخدمنا ذخائر دقيقة التوجيه لضرب ميليشيا إيرانية في سوريا والعراق

المواطن - متابعة

قال مسؤول أمريكي إن مواقع الميليشيات الإيرانية المستهدفة على الحدود بين سوريا والعراق كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم.

وأضاف المسؤول الأمريكي، وفقا لـ”العربية”:” “استخدمنا ذخائر دقيقة التوجيه لضرب ميليشيا إيرانية في سوريا والعراق.

مراسل #العربية: ٤ قتلى من ميليشيات الحشد العراقي بالقصف الأميركي على منشآت داخل #سوريا pic.twitter.com/wrU3S2fT17 — العربية (@AlArabiya) June 27, 2021

تفاصيل الضربة الأمريكية

يذكر أنه قُتل خمسة عناصر على الأقلّ من فصائل موالية لإيران في ضربات جوّية أميركيّة على الحدود العراقيّة السوريّة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

وقال مسؤول أميركي إنه جرى استخدام ذخائر دقيقة التوجيه لضرب الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم.

وقال المرصد “قُتل ما لا يقلّ عن 5 عناصر وأصيب آخرون من الميليشيات العراقية الموالية لإيران، جرّاء استهداف طائرات أميركيّة لمقرّات عسكريّة وتحرّكات لتلك الميليشيات قرب الحدود العراقيّة السوريّة، وداخل الأراضي السوريّة”.

البنتاجون يعلق

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “تعرضت المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة تسبب بمقتل طفل وإصابة 3 مدنيين”.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن القصف يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وأضافت أن “هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين”.

البنتاغون وجه بمزيد من الضربات لتعطيل هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

كما نفي البنتاغون في تصريحات خاصة لـ “العربية” أن تكون هناك مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة