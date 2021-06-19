مسؤول نصراوي سابق لـ ياسر المسحل: أمر تحتاجه لـ توثيق البطولات

المواطن - محمد سمعه

كشف علي حمدان، أمين عام نادي النصر سابقًا، عن أمر سيحتاجه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لـ كرة القدم من أجل توثيق البطولات.

خبير لوائح وجوده أساسي لتحديد نوع البطولات:

وغرد حمدان قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “للأستاذ ياسر المسحل وبخصوص توثيق البطولات، أنت بحاجة بشكل أساسي لـ خبير مسابقات (فني لوائح) يستطيع تحديد نوعية البطولة بناءً على لائحتها لأن البطولات مؤرخة ومرصودة ومحفوظة وموثقة لدى كل الأندية والإشكالية هو تصنيفها، وهل كانت رسمية أم ودية فقط”.

ياسر المسحل يؤكد على بدء توثيق البطولات:

وكان المسحل قال إن اتحاد القدم بدأ بشكل فعلي في توثيق البطولات الخاصة بـ كرة القدم حيث تكمن النية لدى اتحاد القدم بتوثيق البطولات منذ تأسيس اتحاد القدم السعودي في عام 1956.

يذكر أن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم برد نهائي، موعد انطلاق الدوري السعودي الممتاز وذلك بعد أن أثارت هذه النقطة الجدل بين كل جماهير الأندية بالفترة الأخيرة. وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الدوري انطلق موسم 1976/ 1977، وبإذن الله في السنة القادمة، تاريخ الاتحاد السعودي وبطولاته سيكون جاهزًا، كنا نود تجهيزه في هذه السنة، ولكننا لم نستطع بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا”.

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