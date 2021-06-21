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مسؤول يرد على شكوى إمام مسجد تُخصم منه حصة التأمينات وهو غير مُسجل
أكد أن الأئمة لا يخضعون لنظام التأمينات

مسؤول يرد على شكوى إمام مسجد تُخصم منه حصة التأمينات وهو غير مُسجل

2021/06/21
الساعة 9:03 صباحًا
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مسؤول يرد على شكوى إمام مسجد تُخصم منه حصة التأمينات وهو غير مُسجل
المواطن - الرياض

رد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي، على شكوى إمام مسجد تُخصم منه حصة التأمينات شهريًا بالرغم من أنه غير مسجل بها ولا يستفيد منها.

 

الأئمة لا يخضعون لنظام التأمينات

وجاءت الشكوى التي عرضها برنامج يا هلا متضمنة أن هذا الشخص يعمل بوظيفة إمام مسجد وراتبه 4500 ريال، ويتم استقطاع 450 ريالاً منه بشكل شهري بالرغم من أنه غير مسجل فيها.

وقال الوهيني إن أئمة المساجد والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية لا يخضعون لنظام التأمينات ولا يتم الاستقطاع منهم، مشيرًا إلى أنه في حالة هذا الشخص ربما يكون يعمل في شركة أو في القطاع الخاص وتم تكليفه من قبل جهة العمل التي يعمل بها بالإمامة أي أن المسمى الوظيفي له لدى جهة العمل مسمى آخر غير إمام وخطيب.

دمج التقاعد في التأمينات 

وفي وقت سابق أكدت التأمينات الاجتماعية أن نسبة الاستقطاع من راتب الموظف لن تتأثر بقرار دمج التقاعد والتأمينات الذي صدر أمس من مجلس الوزراء.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الدمج لن يؤثر كذلك على طريقة التقديم على التقاعد المبكر ولا على طريقة احتساب المعاش للمتقاعدين الحاليين أو للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

وفي وقت سابق أشارت الهيئة إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

 


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