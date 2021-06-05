مسام ينتزع 85 لغمًا في باب المندب غربي تعز

المواطن - متابعة

تمكنت فرق مسام الهندسية من انتزاع 85 لغمًا من مخلفات الحوثيين في مديرية باب المندب، غربي تعز.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر هندسي أن أربع فرق هندسية من مشروع مسام قامت بعمليات مسح واسعة في مناطق بباب المندب لتطهيرها من الألغام.

تفكيك ألغام:

وبحسب المصدر فإن الفرق الهندسية انتزعت 85 لغمًا من مخلفات ميليشيات الحوثي، وقامت بتفكيكها ونقلها إلى أماكن آمنة تمهيدًا لتفجيرها.

ونوّه أن عمليات المسح والتطهير لا تزال مستمرة من قبل الفرق الهندسية المكلفة لإزالة وانتزاع الألغام؛ لما تشكله من تهديد وخطورة على سلامة المواطنين.

يذكر أن مخلفات ميليشيات الحوثي حصدت آلاف الأرواح من الأبرياء وتسببت في إعاقات وتشوهات لآلاف المواطنين.

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