مستجدات الحالة الصحية لـ الفنانة دلال عبدالعزيز

المواطن - متابعة

كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية وأحد المشرفين على حالة الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى عن آخر تفاصيل حالتها الخاصة، وبقائها طويلا داخل المستشفى.

تأثر الرئة:

وقال المصدر إنها تتحسن لكن ببطء شديد، حيث تأثرت رئتها بشكل كبير بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت الحالة تستدعي وضعها على أجهزة التنفس الصناعي لإمدادها بالأكسجين.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية لـ الفنانة دلال عبدالعزيز تحتاج إلى وقت للتعافي، خاصة بعد تليف الرئة إثر الإصابة بفيروس كورونا، وهي موضوعة على جهاز تنفس صناعي، مؤكدا أنها حتى اللحظة لا تعلم بوفاة زوجها الراحل سمير غانم، وهناك تشديد كبير من أهلها خاصة بناتها وأزواجهن، بأن يكون الطاقم الطبي أو التمريض حريصين على ألا يتحدثوا عن زوجها الراحل أمامها، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

تناوب في الوجود:

وتابع المصدر، أن “بناتها يمكثون داخل المستشفى، وهناك تناوب بين إيمي ودنيا وأزواجهم وهناك غرف مخصصة لهم، ودائما يطالبون الطاقم الطبي ببذل كل ما في وسعه من أجلها، ويطمئنهم الأطباء أن الحالة تتحسن لكن ببطء”.

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