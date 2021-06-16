مستجدات حول حصول الأهلي والنصر والاتحاد على الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

لا تزال جماهير الأهلي والنصر والاتحاد تترقب مصير أنديتها حول الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ديون أندية الأهلي والنصر والاتحاد:

ويحتاج نادي النصر لسداد 135 مليون ريال، بينما يحتاج الاتحاد لسداد ما يقرب من 140 مليون ريال، بينما يعاني الراقي من ديون تصل إلى 124 مليون ريال.

وكشف الإعلامي الرياضي محمد النمري آخر المستجدات حول مصير الأندية الـ3 للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وغرد النمري قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الراقي حيسجل صفقات، النصر حيسجل صفقات، الاتحاد حتى الآن لن يُسجل”.

الاتحاد لا يركز على شراء لاعبين جدد:

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أكد في حوار تلفزيوني مسبقًا أن النادي قد لا يركز على شراء لاعبين جدد ودفع رواتب اللاعبين الموجودين بالفريق الأول مع سداد باقي المستحقات والديون على النادي للتفكير والاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل.

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