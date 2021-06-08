مستشار قانوني: التبرع لجهات مجهولة سهام مرتدة على الوطن

المواطن - الرياض

أكد المستشار القانوني إبراهيم زمزمي، أن التبرع لجهات مجهولة يتضمن مخاطر عديدة على أمن واستقرار البلاد ممن يحاولون نصب الفخاخ لجمع تبرعات تحت مزاعم مختلفة.

خطورة التبرع:

وتابع زمزمي، في تصريحات إلى الإخبارية، أن خطورة التبرع على النحو المشار إليه تفوق التصورات؛ لأن كثيرًا من المنظمات المعادية أو الخلايا النائمة ممن يريدون أذى الوطن الغالي يقومون بنصب الفخاخ، تحت شعارات الإنسانية وجلب التبرعات لإنشاء مواقع إلكترونية خارجية ومنها ما يمتد للداخل.

وأضاف المستشار القانوني أن خطورة تلك التبرعات تتمثل في إعطاء المواطن لتلك الجهات الخارجية المجهولة مبالغ عبر التبرعات مظنة كسب الأجر، بينما تكون تلك التبرعات سهامًا مرتدة على الوطن وأمنه واستقراره.

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