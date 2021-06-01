مستشار قانوني: حكم مجموعة المعجل ليس الأخير

المواطن - الرياض

أكد هشام العسكر، المحامي والمستشار القانوني الخبير في قضايا مجالس الإدارة والمحاسبين القانونيين، أن الحكم ضد الإدارة السابقة لمجموعة المعجل ليس الأخير وستليه أحكام أخرى.

هشام العسكر المحامي والمستشار القانوني الخبير في قضايا مجالس الإدارة والمحاسبين القانونيين: الحكم ضد الإدارة السابقه لمجموعة #المعجل ليس الأخير وستليه أحكام أخرى وشركات التدقيق المالي ستعي حجم المسائلة والعقوبات حال تقصيرها مستقبلاً @Nadine_bn pic.twitter.com/dEp6gaMGBp — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) June 1, 2021

التدقيق المالي:

وأضاف العسكر، في تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الثلاثاء، أن شركات التدقيق المالي ستعي حجم المساءلة والعقوبات حال تقصيرها مستقبلًا.

رقابة مشددة:

وتابع أن مجالس الإدارات في جميع الشركات بدأت تعي حجم المسؤولية في مسائل إجراءات الطرح وأهمها فيما يتعلق بعلاوة الإصدار، في ظل الرقابة المشددة من هيئة السوق المالية وازدياد ثقافة المستثمر بالمطالبة بحقوقه عبر الجهات الرقابية.

وفي سابقة في تاريخ السوق السعودية، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف بتعويض المتضررين في الدعوى الجماعية المرفوعة من مجموعة من المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق المالية السعودية في العام 2008.

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