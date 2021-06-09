مستشار قانوني: قضايا حقوق الموظفين لا تحتاج لمحامٍ

المواطن - الرياض

قال المستشار القانوني أحمد المحيميد إن القضايا العمالية التي تخص حقوق الموظفين لا تحتاج لتوكيل محام، مبيناً أن الموظفين والموظفات السعوديات لديهم كل الإمكانيات للنجاح في القطاع الخاص لو توفرت لهم البيئة المناسبة.

#الشارع_السعودي | أحمد المحيميد – مستشار قانوني: القضايا العمالية والإدارية التي تخص حقوق الموظف لا تحتاج إلى محامي.. #قناة_السعودية pic.twitter.com/gL9xBOnvQm — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 8, 2021

وأضاف المحيميد خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أمس الثلاثاء، أن الموظف يمكنه اللجوء لديوان المظالم أو المحكمة الإدارية لو سقط حق من حقوقه، وإن كان على نظام العقود فعليه مراجعة مكتب العمل والمحكمة العمالية.

القضايا العمالية:

وتابع أن القضايا العمالية والإدارية التي تخص حقوق الموظف لا تحتاج لتوكيل محام، ويمكن للموظف المطالبة بحقوقه بنفسه ويستطيع كذلك أن يستشير، مشيراً إلى أن وزارة العدل وضعت تقنية إلكترونية تقود الموظف لمعرفة حقوقه، مضيفاً أن الشباب والشابات السعوديين إذا اعتمد عليهم وتم إعطاؤهم الصلاحيات وضمنوا حقوقهم بموجب اللوائح، سيعطون إنتاجية في العمل تفوق أعلى المستويات الدراسية الموجودة حديثاً، وقد تجد منهم من يعمل عدد ساعات إضافية كذلك.

تطوير مهارات:

وشدد المستشار القانوني على أن الموظف عليه الاعتماد على نفسه وتطوير مهاراته، وإدراك أن العمل يتطلب أخلاقيات وعلماً ومعرفةً وتدريباً وهذه أمور ستوفرها الجهات الموظِفة.

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