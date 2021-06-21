مسلي آل معمر: بطولاتنا 45 بطولة سواء ظهر التوثيق أو لا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ترحيبه بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات، متمنيًا أن يكون بشكل احترافي وشامل وشفاف.

مسلي آل معمر يعلق على توثيق البطولات:

وقال مسلي آل معمر: “بخصوص توثيق البطولات.. أولًا: بطولات النصر 45 بطولة نقية منها 17 دوري بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر”.

وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عامًا، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم”.

رصد جميع البطولات ولمختلف الدرجات:

وأضاف: “ثالثًا: نريد رصدا لجميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها، فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: (هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة)”.

واختتم مسلي آل معمر حديثه قائلًا: “أخيرًا: مرة أخرى.. نرحب بالتوثيق متى كان احترافيا وشاملا وشفافا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للاتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية.

رئيس الهلال يُطالب بخطوات رسمية:

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل.

وأبدى فهد بن نافل، استغرابه من نفي عد تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق، مؤكدًا أنه يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعلانه تاريخه وبطولاته، ويمكن الاطلاع عبر التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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