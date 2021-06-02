مسيرة جارديم تُطمئن الهلاليين

المواطن - مروة نبيل

تعاقد نادي الهلال رسميًا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل، وهو الاختيار الذي لاقى قبولًا كبيرًا من جماهير الأزرق.

ليوناردو يقود الهلال رسميًا

وأعلن نادي الهلال، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار نادي الهلال إلى أن العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال تكفل بصفقة المدرب البرتغالي، الذي سيصل إلى الرياض قبل عودة اللاعبين بأسبوع، والتي سيتحدد موعدها في وقت لاحق.

جارديم مسيرة من التألق

ويملك جارديم صاحب الـ46 عامًا مسيرة مميزة، حيث سبق ودرب العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، ومنها؛ موناكو الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني، بجانب الثنائي البرتغالي سبورتنج لشبونة وبراغا.

وحقق جارديم لقب دوري الدرجة الثانية البرتغالي مع بيرا مار عام 2010، وتوج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس الدوري اليوناني الممتاز وكأس اليونان عام 2013، وحصل على لقب الدوري الفرنسي مع موناكو في 2017.

ونجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ووصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة عام 2017، وحصل على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الفرنسي 2017، بعد ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو بشكل مميز تحت قيادته.

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