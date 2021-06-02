مشروع جديد بالبحر الأحمر لأنشطة الغوص

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أمس الثلاثاء، عن قرب افتتاح مشروع “17sixty” على سواحل البحر الأحمر لأنشطة الغوص والمغامرات.

قريبا افتتاح مشروع @17sixty 🔥🔥🔥🔥 واحد من المشاريع القائمة على ايادي سعودية 🇸🇦 على البحر الاحمر عندهم انشطة كثيره من غواصة تكفي ٧ اشخاص و الغوص مع القروش (داخل القفص) الى السي بريتشر من احسن الاشياء فيهم اهتماهم بالبيئة و الثروة السمكية 👍🏻🇸🇦🔥❤️ #Explore the Red Sea pic.twitter.com/PQ1BQoAeyS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 1, 2021

اكتشاف البحر الأحمر:

وبحسب ما ذكر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، يهدف المشروع إلى اكتشاف البحر الأحمر، ويتضمن العديد من الأنشطة، منها اكتشاف المناظر الطبيعية تحت الماء، والاستمتاع بجولة في سيارة برمائية تسير على الأرض والبحر.

وقت ممتع:

كما يتيح المشروع الاستمتاع بقضاء وقت ممتع داخل غواصة تكفي 7 أشخاص، وكذلك الغوص مع القروش “داخل القفص”.

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