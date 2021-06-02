مشهد يحبس الأنفاس لهبوط طائرة على طريق سريع !

المواطن- متابعة

اضطر كابتن طائرة إلى القيام بهبوط اضطراري، وفي حين أن هذا أمر معتاد في عالم الطيران، إلا أنه بالتأكيد من غير المألوف أن يتم الهبوط على الطرق السريعة وتعريض حياة البشر للخطر.

عدم وقوع إصابات

وشهد الطريق السريع 101 في منطقة أغورا هيلز بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، هذا الحدث الفريد من نوعه وغير المألوف بالمرة، وما كان أكثر إثارة للدهشة هو عدم وقوع إصابات، لا بين ركاب الطائرة أو طاقمها أو الطيار ولا حتى بين ركاب المركبات على الطريق.

وكل ما تسبب فيه هذا الحادث الغريب هو تعطيل حركة المرور، حيث قال ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، كريج مارتن: تمكن الطيّار المسؤول من الهبوط بالطائرة بسلام والتحكم فيها.

وتابع: لم تحدث أي إصابات لدى الطيّار الرئيس أو المتدرب المرافق له عند الهبوط، لكن تم إغلاق جميع الممرات المتجهة شرقًا للطريق السريعة 101 بالقرب من لينديرو كانيون حتى تتمكّن أطقم الإطفاء من العبور لتحريك الطائرة.

شارك الخبر







شارك الخبر