مصاب محصن هل يصيبه كورونا مجددًا ؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية مراعاة الاحترازات حتى لو أصيب الشخص سابقًا بفيروس كورونا وحصل على جرعة اللقاح وأصبحت حالته محصنًا.

حالة المحصن من كورونا

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 ردًا على استفسار من مصاب سابق وحصل على اللقاح بالقول :” لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا؟”

وتابعت :” كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة وينبغي الحرص على اتباع الإرشادات الوقائية”.

وفي سياق متصل قالت الصحة إنه بشكل عام عند استمرار الأعراض بعد مرور 10 أيام فإنه يلزم الاستمرار بالعزل حتى اختفائها لمدة لا تقل عن 3 أيام ، بدون وجود أعراض تنفسية (سعال – ضيق تنفس) أو ارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

شارك الخبر







شارك الخبر