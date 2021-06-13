مصر تبدأ خطوات جديدة بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

المواطن - متابعة

بدأت مصر في إعادة تقييم الموقف بعد تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب العنت الإثيوبي مشيرة إلى أنها سوف تتخذ خطوات جديدة للحفاظ على أمنها المائي.

مصر تحمي حقوقها المائية

ونقلت قناة العربية عن مصادرها القول إنها بدأت بإعادة تقييم الأزمة تمهيدًا لاتخاذ موقف نتيجة تعطل المفاوضات، مشيرة إلى أن القاهرة تسعى لخطوات جديدة للحفاظ على حقوقها المائية.

وقال المصدر : إن مصر أبلغت المجتمع الدولي بسياسة الأمر الواقع التي تريد إثيوبيا فرضها.

من جانبه أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

تعثر المفاوضات

وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وإصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.

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