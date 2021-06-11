مصر تنجح في زراعة الأرز الجاف لمواجهة أزمة المياه

المواطن- متابعة

قالت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد في مصر: إنها نجحت في تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

وقد تم زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز كنوع من أنواع التوعية للمزارع المحيطة، لاستبداله بالأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، طرحت المحافظة أصنافًا جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفي، كما أنه يوفر للمزارع احتياجاته من الأرز.

مقارنة بين احتياج النوعين للماء:

وقد أثبتت الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف في مصر أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان، بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان، كما أثبتت الدراسة أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن وصافي العائد يصل إلى 15000 جنيه.

ويواجه الأرز المصري العديد من المشكلات في الآونة الأخيرة، منها: نقص المساحة المنزرعة به، وتراجع جودته، ويحل الأرز الجاف هذه المشكلة، وهو بمثابة بريق أمل للزراعة المصرية.

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