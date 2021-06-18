مطالبات بدعم ممشى وحديقة طريق المطار في أبها بالخدمات

المواطن - فهد القحطاني - ابها

طالب عدد من زوار ممشى وحديقة طريق المطار بمدينة أبها الجهات المسؤولة بدعم الممشى بالخدمات.

دورة مياه واحدة

وقال عدد من زوار الممشى أنه لا يوجد في الممشى والحديقة إلا دورة مياه واحدة للرجال وأخرى للنساء وفي موقع واحد لا تكفي لخدمة زوار الممشى الذي يقصده مئات الزوار من المصطافين والأهالي يوميًا من أجل التنزه في الحديقة وممارسة رياضة المشي.

تزاحم الزوار

ولعدم وجود دورات مياه أخرى في الممشى والحديقة يحدث هناك تزاحم للزوار من الجنسين على دورة المياه الوحيدة في الموقع مما يشكل خطرًا لانتقال أي عدوى بين الزوار بفيروس كورونا.

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