مطير الزهراني ينضم إلى أبها رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن مطير الزهراني، قبل قليل، عن انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مطير الزهراني أبهاويًّا:

ونشر مطير الزهراني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بقميص فريق أبها، موجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة وتمنى الظهور بشكل مميز معه.

وعلق الزهراني قائلًا: “الحمد لله دائمًا وأبدًا.. تم توقيعي مع نادي أبها وأحب أشكر إدارة النادي وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، وشكر خاص للأستاذ هشام العريني”.

وكان نادي التعاون قد أعلن عن رحيل النجم الزهراني عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، حيث وقع مخالصة مالية معه وتمنى له التوفيق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها مستمر في دوري المحترفين:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

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