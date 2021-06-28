معارك بطولية للشرعية تخلف عشرات القتلى الحوثيين

المواطن - متابعة

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، عن تكبيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهات محافظتي مأرب والجوف، وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

معارك بطولية:

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قواته خاضت معارك وصفها بـ”البطولية” في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب مأرب، أفشلت خلالها تسللات ومحاولات هجوم فاشلة لمجاميع من الميليشيا الانقلابية على عدد من المواقع، وكبدتها قتلى وجرحى، بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمعدات.

وأشار إلى أن المعارك تواصلت منذ وقت متأخر أمس السبت وحتى أمس الأحد، على امتداد الجبهات الثلاث، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من الميليشيات، ولاذ من بقي من عناصرها بالفرار.

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