معايير واجب تحققها في شهادة تحصين القادمين إلى السعودية

المواطن - الرياض

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين التي يحملها المسافرون عند القدوم إلى المملكة.

شروط:

وشددت الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر، على ضرورة أن تتضمن الشهادة تلقي المسافر أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وأن تكون صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم.

معايير:

كما تضمنت المعايير ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذي جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن أسبوعين.

يذكر أن المملكة قررت فتح المنافذ البرية والجوية بشكل كامل منذ 5 شوال الجاري، واشترطت تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا أو الالتزام بالحجر المؤسسي للسماح بالقدوم إليها، باستثناء بعض الفئات مثل المواطنين والدبلوماسيين والكوادر الصحية.

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