معلومات مثيرة عن قاتل العائلة المسلمة في كندا دهسًا 

المواطن- متابعة

كشفت مجموعة من التقارير تفاصيل جديدة عن هوية قاتل العائلة المسلمة دهسًا في جريمة هزت كندا، وقد ذكر تلفزيون CTV الكندي أن المتهم الرئيسي في الجريمة هو ناثانييل فيلمتان البالغ من العمر (20 عاماً).

تهم الجاني الكندي

ويواجه ناثانييل حاليًا 4 تهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى وتهمة خامسة بمحاولة القتل.

جريمة كراهية

وكانت الشرطة في كندا، قد أكدت الاثنين، إن أفراد الأسرة الكندية المسلمة الأربعة الذين قُتلوا دهساً بشاحنة صغيرة تخطت الرصيف الأحد، وداست عليهم، استُهدفوا عمداً في جريمة كراهية معادية للإسلام.

ووقعت الجريمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، كندا، ولم ينج من أفراد العائلة ذات الأصول الباكستانية سوى طفل أصيب بجروح يدعى فايز.

وكان يعمل ناثانييل سائقًا بشكل جزئي في منشأة لتعبئة البيض، ولم يعرف له حتى الآن أي صلة بجماعات الكراهية ضد المسلمين، حيث لم يتهم من قبل بأي جريمة كراهية.

من المحتمل توجيه تهمة الإرهاب إليه

وتعتقد الشرطة أنه تصرف بمفرده، لكنها لا تزال بحاجة إلى البحث في خلفياته ونشاطاته السابقة، كما تدرس توجيه تهمة الإرهاب إليه.

كتوم ومتدين !

وذكر المدير التنفيذي للمنشأة أن الإدارة والموظفين فيها شعروا بالصدمة والحزن بعدما علموا بتورط أحد زملائهم في جريمة القتل الجماعية، معبرا عن إدانة المنشأة للهجوم.

وقالت إحدى زميلات القاتل في المنشأة إن زميلها السابق كان كتوماً، ويمضي كل وقته بمفرده، وقليلاً ما كان يتحدث مع الآخرين، مضيفة أنه كان رجلًا هادئًا.

وقال آخر إن القاتل كان يعمل مع موظفين من شتى الخلفيات دون أي مشكلة، بل وفجر مفاجأة بقوله إنه كان مسيحيًا متدينًا، ما شكل للموظفين صدمة عند علمهم بارتكابه ذلك الجرم الفظيع.

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