معوقات قد تمنع انتقال مهدي بن عطية لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع المدافع المغربي مهدي بن عطية لاعب نادي الدحيل القطري السابق، حيث أعلن رحيله عن الفريق القطري بعد نهاية موسم 2020/2021.

وكان الأهلي وقت وجود إدارة عبدالإله مؤمنة، لم تتمكن من ضم مدافع قوي للفريق حيث فشلت المفاوضات مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب ليون الفرنسي، ومع المدافع العراقي سعد ناطق لاعب فريق الشرطة العراقي.

وتوجد معوقات قد تمنع انضمام ابن عطية لـ الأهلي، أولاها هو عدم تأهل الراقي لـ دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بجانب المشاكل الإدارية والفنية التي عانى منها الفريق بالموسم الماضي.

كذلك المشاكل المالية التي عانى منها الأهلي، التي جعلت الروماني ميتريتا والصربي فيجسا يطالبان بالرحيل قد تجعل ابن عطية يُفكر قبل الانضمام لـ الأهلي.

الأهلي مصمم على ضم مهدي بن عطية

وأكدت التقارير الصحفية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي سيبذل قصارى جهده لإقناع مهدي بن عطية صاحب الـ34 عامًا بالانضمام للراقي لتقوية الخط الدفاعي بالموسم المقبل.

وعانى الأهلي كثيرًا على الناحية الدفاعية حيث تلقى هزائم كثيرة وكارثية في دوري المحترفين من التعاون بثلاثية دون رد ومن الهلال بخماسية ومن الشباب بثلاثية نظيفة.

مسيرة مميزة للمدافع المغربي

ولعب ابن عطية مع أندية أوروبية لها ثقلها مثل روما ويوفنتوس في إيطاليا وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وشارك ابن عطية مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018 بـ روسيا ثم اعتزل بعدها اللعب دوليًا.

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