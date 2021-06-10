مفاجأة سارة لـ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة سارة لـ جماهير نادي الهلال، وذلك قبل الإعلان اليوم الخميس عن الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

الهلال استوفى المتطلبات:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة 24 الرياضية أن الزعيم استوفى متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية والمتوقع إعلانها اليوم.

عدم وجود استثناء لأي نادٍ حول نيل الشهادة:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أعلن الأحد الماضي خلال مؤتمر التواصل الحكومي عن أنه سيتم الكشف عن ملف شهادة الكفاءة المالية الخميس العاشر من يونيو، مؤكدًا في الوقت ذاته على عدم وجود أي استثناءات لأي ناد من أجل الحصول على الشهادة.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلًا: “اللوائح والأنظمة واضحة تجاه ديون الأندية ومن يتحملها، كل الإجراءات تتم على أكمل وجه”.

وأضاف: “يجب على إدارات الأندية الحالية التعاون مع وزارة الرياضة في كشف الديون لمحاسبة من حمل الأندية هذه الديون خارج حدود الصلاحية، وأي رئيس نادٍ حمل ناديه التزامات مالية ولم يقم بسدادها سيتحمل كامل المسؤولية”.

ونال 11 ناديًا بـ الدوري السعودي للمحترفين النسخة الأولى من الشهادة مطلع العام الحالي، بينما لم تنجح أندية النصر والاتحاد والوحدة والباطن والاتفاق في نيل النسخة الأولى من الشهادة.

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